الخميس 2025-04-10 10:28 ص
 

دفعة جديدة لمستحقي القروض من صندوق إسكان موظفي الأمانة

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الخميس، 10-04-2025 09:48 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان خلال اجتماعها ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة بلغت مليون و 115 الف دينار . اضافة اعلان


وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الأولى التي يتم إصدارها لهذا العام (2025 ) على 85 مشترك كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها .

 وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين
 
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أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية دفعة جديدة لمستحقي القروض من صندوق إسكان موظفي الأمانة



 
 





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