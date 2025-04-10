دفعة جديدة لمستحقي القروض من صندوق إسكان موظفي الأمانة

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الوكيل الإخباري- أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان خلال اجتماعها ، برئاسة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة بلغت مليون و 115 الف دينار . اضافة اعلان





وحسب مدير الصندوق حيان الحمصي توزعت الدفعة وهي الأولى التي يتم إصدارها لهذا العام (2025 ) على 85 مشترك كل حسب شريحة اشتراكه تماشيا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها .



وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين