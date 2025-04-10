رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان الوزير عيد الفايز

ونقل العيسوي، خلال مشاركته في تشييع جثمان الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الفايز وعموم عشائر بني صخر، سائلا المولى عزو وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
واستذكر العيسوي مناقب الفقيد، مشيداً ببصماته الواضحة في مختلف مواقع المسؤولية، التي تبوأها وإسهاماته الجليلة في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية.
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