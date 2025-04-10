رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان الوزير عيد الفايز

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الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، في تشييع جثمان الوزير الأسبق عيد زعل الكنيعان الفايز، بمنطقة منجا في لواء الجيزة بمحافظة العاصمة. اضافة اعلان





ونقل العيسوي، خلال مشاركته في تشييع جثمان الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعشيرة الفايز وعموم عشائر بني صخر، سائلا المولى عزو وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.



واستذكر العيسوي مناقب الفقيد، مشيداً ببصماته الواضحة في مختلف مواقع المسؤولية، التي تبوأها وإسهاماته الجليلة في خدمة الوطن والقيادة الهاشمية.