رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يزور السلط

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الوكيل الإخباري- زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأربعاء، عددا من المواقع في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، ضمن جولاته الميدانية الأسبوعية. اضافة اعلان

