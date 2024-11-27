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رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يزور السلط

رئيس الوزراء جعفر حسان
جعفر حسان
الأربعاء، 27-11-2024 02:16 م
الوكيل الإخباري-    زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأربعاء، عددا من المواقع في مدينة السلط بمحافظة البلقاء، ضمن جولاته الميدانية الأسبوعية. اضافة اعلان
 
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