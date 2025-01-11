رئيس الوزراء يؤكد أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- أعرب رئيس الوزراء جعفر حسان عن تشرّف الحكومة بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي وترؤس جلالته جانبا من اجتماع المجلس.

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وقال رئيس الوزراء إن توجيهات جلالة الملك واضحة وملزمة للحكومة خصوصا فيما يتعلق بضرورة تفاعل جميع المسؤولين وعلى كافة مستوياتهم مع المواطنين في الميدان.



وشدد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم ، على أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي ، وكما أمر جلالة الملك، مشددا على ضرورة أن يكون البرنامج واضحا ومرتبطا بجدول زمني للتنفيذ ويتم الالتزام به من قبل الوزارات كافة.