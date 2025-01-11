 
السبت 2025-01-11 09:25 م
 

رئيس الوزراء يؤكد أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي

جعفر حسان
جعفر حسان
السبت، 11-01-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري-   أعرب رئيس الوزراء جعفر حسان عن تشرّف الحكومة بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي وترؤس جلالته جانبا من اجتماع المجلس.

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وقال رئيس الوزراء إن توجيهات جلالة الملك واضحة وملزمة للحكومة خصوصا فيما يتعلق بضرورة تفاعل جميع المسؤولين وعلى كافة مستوياتهم مع المواطنين في الميدان.


وشدد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم ، على أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي ، وكما أمر جلالة الملك، مشددا على ضرورة أن يكون البرنامج واضحا ومرتبطا بجدول زمني للتنفيذ ويتم الالتزام به من قبل الوزارات كافة.


وعبر حسّان عن الأمل في إن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس الأعيان خلال فترة قريبة بعد أن تم اقراره من قبل مجلس النواب حتى تتمكن الحكومة من البدء بالعمل على تنفيذ المشاريع ضمن البرنامج التنفيذي ووفق المحددات الزمنية وكما تعهدت به الحكومة خلال الجولات الميدانية وجلسات مجلس الوزراء في المحافظات، والتي ستتواصل لتشمل جميع المحافظات وبشكل شهري.

 
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