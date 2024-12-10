رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لكلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية

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الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان، الثلاثاء، المبنى الجديد لكلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية بالتزامن مع زيارة جلالته إلى المحافظة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية. اضافة اعلان





وتم إنشاء المبنى الجديد للكلية بمحاذاة مستشفى الحسين "السلط الجديد" لغايات توفير التعليم السريري والتدريب العملي لطلبة كلية الطب في المستشفى، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وجال رئيس الوزراء في مختلف أقسام مبنى الكلية، واستمع إلى إيجاز من رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني حول رؤية الجامعة لتطوير التعليم الطبي الأساسي، من خلال استقطاب الأساتذة والكفاءات الأردنية للتدريس في الكلية، التي حصلت العام الماضي على شهادة الاعتماد وضمان الجودة.



واطلع رئيس الوزراء خلال الجولة على مختبر علم وظائف الأعضاء الذي يوفر تدريباً عملياً لطلبة كلية الطب للوظائف الحيوية لجسم الإنسان، ومختبر الأبحاث المخصص لإجراء الدراسات والبحوث لأعضاء هيئة التدريس في الكلية.



وحضر الافتتاح رئيس مجلس أمناء الجامعة أمية طوقان، ومحافظ البلقاء سلمان النجادا، وعميد كلية الطب في الجامعة شادي حموري.



ويتألف المبنى الجديد لكلية الطب من 9 طوابق وبمساحة إجمالية نحو 17 ألف متر مربع، ويحتوي على مصادر ووسائل التعليم الحديثة.



يشار الى أن كلية الطب في جامعة البلقاء التطبيقية أنشئت عام 2015، واستقبلت أفواج الطلبة في مبناها السابق في حرم الجامعة قبل أن تنتقل إلى موقعها الجديد بمحاذاة مستشفى الحسين "السلط الجديد" الذي افتتح رسميا اليوم.