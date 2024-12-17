رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء، قيادة الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس .

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الحرس الملكي الخاص عن المهام والواجبات التي يقوم بها الحرس الملكي وعن سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية التي ينفذها للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية.