رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الحرس الملكي الخاص

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الحرس الملكي الخاص عن المهام والواجبات التي يقوم بها الحرس الملكي وعن سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والخطط المستقبلية التي ينفذها للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة والفعالية.
واطلع رئيس هيئة الأركان المشتركة خلال جولته على مستوى التطوير والتحديث الذي وصلت إليه قيادة الحرس الملكي الخاص، مشيداً بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتع بها مرتبات الحرس والاحترافية في تنفيذ الواجبات والمهام الموكولة إليهم.
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