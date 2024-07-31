رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والمهام التي تقوم بها تشكيلات ووحدات المنطقة في حماية الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها، والجهود التي تبذلها لمنع عمليات التسلل والتهريب.
وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة كتيبة الهندسة التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية، واطّلع على الجهود والمهام التي تقوم بها الكتيبة، وخطط التطوير والتحديثات المستقبلية التي تنفذها بما يتناسب مع طبيعة عملها، وصولاً لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية.
وشاهد اللواء الركن الحنيطي معرضاً عسكرياً لأحدث الآليات والأجهزة والمعدات التي تستخدمها الكتيبة، والتي تسهم في أداء مهامهم على أكمل وجه.
وفي نهاية الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، أبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه المنطقة العسكرية الشمالية.
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