رابطة الكتاب الأردنيين تحتفل بيوبيلها الذهبي

وفي كلمة ألقاها وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الذي رعى الاحتفال، نوه بأن الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس رابطة الكتاب ليس مجرد
يوم من الأيام أو تاريخ يدون بالسنوات، وإنما هو محطة مهمة من تاريخ الوطن الذي نحتفل فيه بالمنجز الثقافي الوطني، ونستذكر معه الإنجازات
التي تحققت ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
ولفت الرواشدة إلى أنه في عهد جلالته، شهد القطاع الثقافي نقلات كمية ونوعية في جميع محافظات المملكة (البوادي والقرى والمدن والمخيمات)،
-
أخبار متعلقة
-
مؤسسة ولي العهد في المفرق تُنشئ ملعبا لكرة القدم في مدرسة الدجنية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرتي المساعدة والقيّام
-
تخريج الجيل الثاني من المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية
-
يوم طبي مجاني في جمعية الشجرة غدا الأحد
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
العيسوي: الحضور الإنساني الأردني نقطة مضيئة في قلب المنطقة ورسالة أمل لشعوبها والعالم
-
الامن : حجز مركبات وتغريم 250 دينار ووقف الرخصة 60 يوما لهؤلاء السائقين
-
السير : تباطؤ مروري ما بعد جسر ابو علندا