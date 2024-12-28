رابطة الكتاب الأردنيين تحتفل بيوبيلها الذهبي

الوكيل الإخباري- احتفلت رابطة الكتاب الأردنيين اليوم السبت، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان،بمناسبة اليوبيل الذهبي على تأسيسها.

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وفي كلمة ألقاها وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الذي رعى الاحتفال، نوه بأن الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس رابطة الكتاب ليس مجرد



يوم من الأيام أو تاريخ يدون بالسنوات، وإنما هو محطة مهمة من تاريخ الوطن الذي نحتفل فيه بالمنجز الثقافي الوطني، ونستذكر معه الإنجازات