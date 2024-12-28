 
السبت 2024-12-28 08:07 م
 

رابطة الكتاب الأردنيين تحتفل بيوبيلها الذهبي

قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي
قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي
السبت، 28-12-2024 06:51 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت رابطة الكتاب الأردنيين اليوم السبت، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمان،بمناسبة اليوبيل الذهبي على تأسيسها.

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وفي كلمة ألقاها وزير الثقافة مصطفى الرواشدة الذي رعى الاحتفال، نوه بأن الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس رابطة الكتاب ليس مجرد


يوم من الأيام أو تاريخ يدون بالسنوات، وإنما هو محطة مهمة من تاريخ الوطن الذي نحتفل فيه بالمنجز الثقافي الوطني، ونستذكر معه الإنجازات


التي تحققت ونحن نحتفل باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
ولفت الرواشدة إلى أنه في عهد جلالته، شهد القطاع الثقافي نقلات كمية ونوعية في جميع محافظات المملكة (البوادي والقرى والمدن والمخيمات)،

 
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