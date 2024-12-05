رابطة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي تعقد مؤتمرها في عمان

وبحث المؤتمر عدة محاور، مثل إعادة التأهيل والارتقاء بالمهارات في عصر الذكاء الاصطناعي، وبناء قوة عاملة تواكب متطلبات المستقبل، وسد الفجوة بين احتياجات التعليم والصناعة، والاعتبارات الأخلاقية والتأثير الاجتماعي.
وقال أمين عام الرابطة الدكتور عبدالله عبابنة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، إن العالم يشهد تطورا معرفيا وتكنولوجيا متسارعا فرض تحديات على أنظمة التعليم والتدريب تتمثل في ضرورة وجود رؤية لكيفية الاستجابة لمتطلبات الثورة التكنولوجية، ووضع الخطط الكفيلة لضمان إعداد الأجيال القادمة للانخراط في واقع سوق العمل الجديدة، وإعادة تأهيل من هم في مواقع العمل لتمكينهم من الاستمرار في العمل ومواكبة متطلباته الجديدة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
تسويات ضريبية لـ 79 شركةً ومكلَّفاً
-
الأردن .. تعليمات لشمول العاملين في أيِّ شركة بالتأمين الصحِّي المدني
-
الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمحطَّات المستقبل
-
إقرار مشروع قانون الإحصاءات العامَّة لسنة 2024م
-
الموافقة على اتفاقيَّات بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي
-
الموافقة على اتفاقيَّة تمويل المرحلة الثَّانية من مشروع الأمن الغذائي الطَّارئ
-
تعديل عقد الإيجار الموحَّد لاستغلال أراضي الخزينة في الزِّراعة في حوضيّ الحماد والسَّرحان