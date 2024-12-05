رابطة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي تعقد مؤتمرها في عمان

الوكيل الإخباري- نظمت الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، المنبثقة عن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، مؤتمرها السنوي بنسخته الحادية عشرة تحت عنوان "إعادة تعريف رأس المال البشري واستكشاف مستقبل العمل في عالم تقوده التكنولوجيا"، في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

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وبحث المؤتمر عدة محاور، مثل إعادة التأهيل والارتقاء بالمهارات في عصر الذكاء الاصطناعي، وبناء قوة عاملة تواكب متطلبات المستقبل، وسد الفجوة بين احتياجات التعليم والصناعة، والاعتبارات الأخلاقية والتأثير الاجتماعي.