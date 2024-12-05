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رابطة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي تعقد مؤتمرها في عمان

رابطة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي
رابطة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي
الخميس، 05-12-2024 05:24 م

الوكيل الإخباري-    نظمت الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي، المنبثقة عن اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، مؤتمرها السنوي بنسخته الحادية عشرة تحت عنوان "إعادة تعريف رأس المال البشري واستكشاف مستقبل العمل في عالم تقوده التكنولوجيا"، في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

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وبحث المؤتمر عدة محاور، مثل إعادة التأهيل والارتقاء بالمهارات في عصر الذكاء الاصطناعي، وبناء قوة عاملة تواكب متطلبات المستقبل، وسد الفجوة بين احتياجات التعليم والصناعة، والاعتبارات الأخلاقية والتأثير الاجتماعي.


وقال أمين عام الرابطة الدكتور عبدالله عبابنة، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الدكتور مشهور الرفاعي، إن العالم يشهد تطورا معرفيا وتكنولوجيا متسارعا فرض تحديات على أنظمة التعليم والتدريب تتمثل في ضرورة وجود رؤية لكيفية الاستجابة لمتطلبات الثورة التكنولوجية، ووضع الخطط الكفيلة لضمان إعداد الأجيال القادمة للانخراط في واقع سوق العمل الجديدة، وإعادة تأهيل من هم في مواقع العمل لتمكينهم من الاستمرار في العمل ومواكبة متطلباته الجديدة.

 
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