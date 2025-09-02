رفع سعر بيع طن دقيق القمح الموحد بنحو 59 قرشاً

10:23 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744525 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع دقيق القمح الموحد، المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، لشهر أيلول الحالي، بقيمة 0.597 دينار للطن الواحد، ليُصبح سعره 172.792 دينارًا للطن، بدلًا من 172.195 دينارًا في آخر تسعيرة صادرة في شهر نيسان الماضي. اضافة اعلان





ووفقًا للقرار رقم (95) لسنة 2025، رفعت الوزارة أيضًا سعر بيع القمح لجميع مطاحن المملكة، للمسحوبات حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون، بما قيمته 0.465 دينار، ليصبح سعر الطن الواحد 140.385 دينارًا، بدلًا من 139.920 دينارًا في نيسان الماضي.



ويشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز بكافة احتياجاتها من الطحين، حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعة المطاحن لمديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها. وخلافًا لذلك، يُعتمد سعر القمح الوارد في البند الثاني من قرار الوزارة، والذي يبلغ 252 دينارًا للطن الواحد، عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادةً عن المخصص المحدد للمطحنة، أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل المديرية.



وتضمّن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78%، ونسبة استخراج النخالة بـ 22%، وتحديد نسب الاستخراج للأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.



وتتخذ الوزارة قرار التسعير الشهري استنادًا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز، بما في ذلك قرار عام 2019 القاضي بتخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير اعتبارًا من 1 شباط 2019، شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل يطرأ على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.



وثبّتت الحكومة أسعار الخبز منذ عام 2018، بواقع 32 قرشًا لخبز "الكماج الكبير"، و40 قرشًا لـ"الكماج الصغير"، و35 قرشًا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.



ولا يؤثر سعر بيع دقيق القمح الموحد على تكلفة بيع الخبز للمستهلك، إذ يُعد جزءًا من المراجعة الشهرية التي تجريها الوزارة لمعادلة تكلفة إنتاج الخبز، بناءً على تعديل أسعار المحروقات شهريًا، حيث تُرفع أسعار الدقيق في حال خُفّض سعر الديزل، والعكس صحيح.



ويستهلك الأردن نحو 90 ألف طن من القمح شهريًا، و52 ألف طن من الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز، وتطرح الوزارة باستمرار مناقصات لشراء كميات إضافية، لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتغطية احتياجات السوق المحلية.