زراعة البادية الشمالية الغربية تحذر مزارعي الدراق من انتشار الأمراض الفطرية

وقالت المديرية، إن أعراض الإصابة بمرض "التافرينا" المعروف باسم "تجعد أوراق الدراق"، تبدأ بظهور تشوهات وتجعدات على الأوراق، حيث تتحول الأوراق المصابة إلى اللون الرمادي نتيجة تكاثر الفطر عليها، ثم تتحول تدريجيًا إلى اللون الأصفر المائل للحمرة في بداية فصل الربيع مع اختفاء مادة الكلوروفيل، ما يؤدي إلى زيادة سماكة الأوراق وتساقطها لاحقًا، خاصة في حالات الإصابة الشديدة خلال فصل الصيف.
وأضافت أن المرض قد يؤدي أيضًا إلى تساقط الأزهار، خصوصًا تلك التي تتعرض للإصابة المبكرة خلال الموسم، كما قد تُصاب الثمار فتظهر عليها تشوهات وتجعدات، وتصبح أصغر حجمًا، وتميل إلى التساقط بعد فترة قصيرة من الإصابة.
وأوصت المديرية باستخدام أنواع مقاومة للفطر، ومعالجة الأشجار سنويًا بمبيد فطري بعد تساقط الأوراق، مشيرة إلى أن العلاج المبكر لمرة واحدة يكون فعّالًا خلال فترة الخمول في فصل الخريف، كما يُفضل تكرار الرش عند بداية انتفاخ براعم الزهور في فصل الشتاء.
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