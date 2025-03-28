الجمعة 2025-03-28 08:00 م
 

زراعة وتربية الكورة تعقدان ورشة حول زراعة فطر المحار

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 28-03-2025 07:26 م
الوكيل الإخباري-  عقدت شعبة الإرشاد الزراعي بمديرية زراعة الكورة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في لواء الكورة، ورشة حول زراعة "فطر المحار" في مدرسة كفر الماء الثانوية للبنات.اضافة اعلان


وتناولت الورشة، القيمة الغذائية والأشكال التصنيعية لفطر المحار، من التجفيف والتعليب، والجدوي الاقتصادية لمشروع زراعة الفطر المحاري منزليا.

كما تم الحديث خلال الورشة عن مراحل زراعة الفطر ومتطلبات فترة الحضانة والإثمار، والتعبئة والتغليف، وحساب التكلفة وسعر البيع، إضافة إلى تدريب عملي ونظري.

ويعتبر مشروع زراعة الفطر المحاري من المشاريع الريادية المدرة للدخل وتساعد في تحقيق الأمن الغذائي للأسر المنتجة.
 
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