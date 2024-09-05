سلاح الجو الملكي يوقع اتفاقية تدريب مع (جودبي)

وتشمل الاتفاقية التي وقعها عن المركز العميد المهندس أيمن البطران، وعن سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار، محمد حياصات عقد دورات تدريبية يقدمها المركز لمرتبات قيادة سلاح الجو، بهدف تأهيلهم للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وإشراك المنتسبين بالفعاليات المتخصصة في القطاع التكنولوجي محلياً وخارجياً، بهدف رفع وعي الكادر بمجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.
وبين المتحدث الرسمي باسم المركز، مدير المبيعات واستراتيجية الأعمال المهندس راتب أبو الراغب، أن المركز يمتلك الكفاءات والبيئة السيبرانية اللازمة لإنشاء هذه الشراكات والدورات التدريبية، وبما يرفع كفاءة المتدربين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لمواكبة تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مجالات الأمن السيبراني.
وأنشأ (جودبي) أكاديمية سايبر شيلد للأمن السيبراني عام 2019، لمواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع، ولرفد قطاعات الدولة بالدورات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والتشفير منها، والإلمام بتحقيقات الأدلة الرقمية، والاختراق الأخلاقي، وأمن شبكات المعلومات، ونشر التوعية بالاستخدامات التكنولوجية في المملكة.
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