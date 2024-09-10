شاهد : رئيس الوزراء مزق ورقة الاقتراع .. هل خالف القانون ؟ - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أدلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بصوته بالانتخابات النيابية في مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين في الدائرة الثانية في العاصمة عمّان.

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مراسل موقع الوكيل الاخباري المتواجد بالمدرسة رصد الخصاونة يمزق دفتر الاقتراع ، ويطلب استبداله بدفتر اقتراع جديد يدلي عليه بصوته .

مصدر مطلع قال لموقع الوكيل الاخباري ان ما قام به الرئيس قانوني ، حيث يُسمح للناخب الحصول على دفتر اقتراع جديد في حال طلب ذلك من المشرفين بقاعة الاقتراع اذا حدث معه خطأ اثناء الادلاء بصوته على الدفتر الاول الذي يتم استبداله بالجديد واتلافه .