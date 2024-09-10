شاهد : رئيس الوزراء مزق ورقة الاقتراع .. هل خالف القانون ؟ - فيديو

رئيس الوزراء يمزق ورقة الاقتراع #انتخابات2024 #الوكيل_الإخباري #مجلس_النواب #الأردن pic.twitter.com/w66xFQQVpQ— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 10, 2024
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