الأربعاء 2025-04-16 05:50 م
 

شخصيات أنعم عليها الملك "باليوبيل الفضي" - أسماء

ارادة ملكية
ارادة ملكية
 
الأربعاء، 16-04-2025 04:53 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -   صدرت الإرادة الملكية السامية، في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بالإنعام على المذكورة اسماؤهم تاليا بميدالية اليوبيل الفضي.

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