شخصيات أنعم عليها الملك "باليوبيل الفضي" - أسماء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية، في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بالإنعام على المذكورة اسماؤهم تاليا بميدالية اليوبيل الفضي.

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