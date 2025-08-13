شركة كهرباء إربد تنفذ أعمال تمديد كيبل بعجلون لضمان استمرارية التيار

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر شركة كهرباء إربد اليوم الأربعاء أعمال تمديد كيبل كهربائي بين محولين في عدد من مناطق محافظة عجلون لتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وضمان استمرارية التيار في ظل موجات الحر التي تشهدها المملكة.

اضافة اعلان



وقال مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي إن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لمعالجة أي أعطال طارئة قد تنتج عن الأحمال الزائدة داعياً المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الضغط على الشبكة وضمان استمرار الخدمة للجميع.