شركة كهرباء إربد تنفذ أعمال تمديد كيبل بعجلون لضمان استمرارية التيار

وقال مدير عام الشركة المهندس بشار التميمي إن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لمعالجة أي أعطال طارئة قد تنتج عن الأحمال الزائدة داعياً المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء لتخفيف الضغط على الشبكة وضمان استمرار الخدمة للجميع.
وأكد التميمي أن الشركة تواصل جهودها الميدانية في مختلف المناطق لمعالجة ملاحظات المشتركين والحفاظ على ديمومة إيصال التيار الكهربائي بكفاءة عالية.
