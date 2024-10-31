 
الخميس 2024-10-31 08:33 م
 

صدور تعليمات موافقة الداخلية على تملك غير الأردني للعقارات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
الخميس، 31-10-2024 07:14 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة 2024.اضافة اعلان


ودخلت التعليمات الجديدة لموافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة.
 
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