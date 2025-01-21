ضبط اعتداءات في عين الباشا لبيع مياه غير صالحة للشرب

وبالتفاصيل قالت وحدة الرقابة الداخلية انه وبناء على معلومات توفرت حول معلومات بوجود اعتداء في منطقة عين الباشا تم تنسيق الحملة مع مديرية الامن العام -مركز امن عين الباشا وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة ومجموعة الامن الوقائي وكوادر إدارة المياه حيث تم مداهمة الموقع وضبط مظلات مياه عدد 2 ومصادرة 7 مضخات و4 خزانات سعة 50 متر مكعب لكل خزان يتم تعبئتها بمياه غير صالحة للشرب لبيعها للمواطنين على أساس انها صالحة للشرب واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات القضائية لاستكمال التحقيقات واحالة القضية للقضاء .
وشددت الوزارة/ سلطة المياه بالتعاون مع الجهات التنفيذية انها لن تتهاون في القيام بواجبها تجاه الاخوة المواطنين وصون حقوقهم المائية كون هذه الاعتداءات تشكل احد اهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه .
واثنى المصدر على تعاون كافة الأجهزة والمؤسسات والمواطنين مؤكدة ان الحملة ستستمر في عدد من مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية .
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