ارتفاع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني

الوكيل الإخباري- شهدت بورصة لندن صباح اليوم الاثنين، بداية هادئة جداً للتداولات، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) نقطة واحدة فقط، أي ما يعادل 0.01 بالمائة ليصل إلى 9,668 نقطة.

وسجلت أسهم شركة يونيليفر أكبر تراجع بين الشركات القيادية، منخفضةً بنسبة 3.7 بالمائة، وذلك بعد إتمام عملية فصل قطاع الآيس كريم التابع لها.



في المقابل، ارتفع سهم شركة ماجنوم للآيس كريم (TMICC) الكيان الجديد المنفصل بنسبة 1.1 بالمائة في أول يوم تداول له.