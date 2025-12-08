الإثنين 2025-12-08 02:46 م

ارتفاع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني

شهدت بورصة لندن صباح اليوم الاثنين، بداية هادئة جداً للتداولات، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) نقطة واحدة فقط، أي ما يعادل 0.01 بالمائة ليصل إلى 9,668 نقطة. وسجلت أسهم شركة يونيليفر أكب
الإثنين، 08-12-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري-    شهدت بورصة لندن صباح اليوم الاثنين، بداية هادئة جداً للتداولات، حيث ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100) نقطة واحدة فقط، أي ما يعادل 0.01 بالمائة ليصل إلى 9,668 نقطة.

وسجلت أسهم شركة يونيليفر أكبر تراجع بين الشركات القيادية، منخفضةً بنسبة 3.7 بالمائة، وذلك بعد إتمام عملية فصل قطاع الآيس كريم التابع لها.


في المقابل، ارتفع سهم شركة ماجنوم للآيس كريم (TMICC) الكيان الجديد المنفصل بنسبة 1.1 بالمائة في أول يوم تداول له.


ووفقاً لما نقلته الغارديان البريطانية، فإن الانخفاض في أسهم يونيليفر يعود لأسباب تقنية بالأساس، إذ لم تعد الشركة تستفيد من أرباح قطاع الآيس كريم، الذي كان يمثل نحو 10 بالمائة من أرباحها السنوية لعام 2024.

 
 


