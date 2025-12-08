الإثنين 2025-12-08 02:47 م

ابتكار مركّبات من النحاس لمحاربة السرطان

الإثنين، 08-12-2025 01:33 م

الوكيل الإخباري-   علماء روس يطورون مركبات نحاسية لعلاج السرطان كبديل للسيسبلاتين. نجح فريق في نوفوسيبيرسك بابتكار مركبات نحاسية ثنائية التكافؤ قادرة على تحفيز موت الخلايا السرطانية في أورام الحنجرة البشرية، باستخدام مركب الفيروسين العضوي لتعزيز فاعلية الدواء وتمكينه من اختراق الخلايا.

وتشير النتائج إلى أن المركبات النحاسية ترتبط بالحمض النووي للخلايا السرطانية وتمنع انقسامها، كما تولّد إجهادًا تأكسديًّا يزيد من قتل الخلايا، مع فعالية مشابهة أو أعلى من السيسبلاتين، لكن بأضرار جانبية أقل على الأعضاء السليمة. وتخطط الباحثة يكاتيرينا يرماكوفا لدراسة تعديل بنية المركب لزيادة انتقائيته واختبار تأثيره على مجموعة أوسع من الخلايا.

 

ارم نيوز 

 
 


