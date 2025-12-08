ابتكار مركّبات من النحاس لمحاربة السرطان

وتشير النتائج إلى أن المركبات النحاسية ترتبط بالحمض النووي للخلايا السرطانية وتمنع انقسامها، كما تولّد إجهادًا تأكسديًّا يزيد من قتل الخلايا، مع فعالية مشابهة أو أعلى من السيسبلاتين، لكن بأضرار جانبية أقل على الأعضاء السليمة. وتخطط الباحثة يكاتيرينا يرماكوفا لدراسة تعديل بنية المركب لزيادة انتقائيته واختبار تأثيره على مجموعة أوسع من الخلايا.
