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طالب مدرسة يعثر على 3400 دينار ويعيدها في إربد

جانب من تكريم الطالب
جانب من تكريم الطالب
الخميس، 29-08-2024 01:49 م

الوكيل الإخباري- كرمت إدارة مدرسة عمار بن ياسر بمنطقة الصريح بلواء بني عبيد اليوم الخميس، الطالب عدي أبو عبيد لأمانته بعد أن عثر في الشارع العام أثناء ذهابه للمدرسة على مبلغ 3400 دينار.

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وقال مدير عمار بن ياسر محمود الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الطالب أبو عبيد والذي يدرس في الصف العاشر، سلم المحفظة التي عثر بداخلها على المبلغ وهوية شخصية وأوراق ثبوتية لإدارة المدرسة حيث تواصلت الإدارة فورا مع صاحب المبلغ بعد التعرف عليه من خلال الهوية الشخصية، حيث تبين انه صاحب سوبر ماركت في منطقة الصريح.


واكد الشياب ان الطالب أبو عبيد يعد مثالا للأمانة في تصرفه الذي يعكس القيم الإسلامية النبيلة والإخلاص والشيم الأردنية الأصيلة، معتبرا انه قدوة لبقية زملائه ويسهم في تحفيز الطلاب الآخرين على التصرف بنزاهة في المواقف المماثلة ويعد دافعًا للجميع للتحلي بهذه القيم النبيلة.

 
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