طالب مدرسة يعثر على 3400 دينار ويعيدها في إربد

وقال مدير عمار بن ياسر محمود الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الطالب أبو عبيد والذي يدرس في الصف العاشر، سلم المحفظة التي عثر بداخلها على المبلغ وهوية شخصية وأوراق ثبوتية لإدارة المدرسة حيث تواصلت الإدارة فورا مع صاحب المبلغ بعد التعرف عليه من خلال الهوية الشخصية، حيث تبين انه صاحب سوبر ماركت في منطقة الصريح.
واكد الشياب ان الطالب أبو عبيد يعد مثالا للأمانة في تصرفه الذي يعكس القيم الإسلامية النبيلة والإخلاص والشيم الأردنية الأصيلة، معتبرا انه قدوة لبقية زملائه ويسهم في تحفيز الطلاب الآخرين على التصرف بنزاهة في المواقف المماثلة ويعد دافعًا للجميع للتحلي بهذه القيم النبيلة.
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