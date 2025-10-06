عاجل الجرائم الإلكترونية تجدّد تحذيراتها المتواترة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

12:04 م

الوكيل الإخباري- جدّدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحذيراتها المتواترة حول إساءة التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة والتي تُستخدم لتوليد فيديوهات أو صور تظهر أفراد المجتمع والشخصيات العامة والرسمية أو الخاصّة لأهداف جرمية كالاحتيال المالي أو التشهير أو الابتزاز أو إثارة الفتن المجتمعية والأسرية .





وأكّدت الوحدة أنها ما زالت تردها شكاوى ترتبط بتلك التحذيرات سواء بالتعرّض لعمليات الاحتيال أو التشهير والابتزاز ومحاولة إشعال فتن مجتمعية أو أسرية والوقوع ضحية لذلك، وتحمّل المسؤولية القانونية بعد نشر صور وفيديوهات للاعتقاد أنها حقيقية وتحمل كافة التبعات القانونية.



ودعت الوحدة إلى أهمية الوعي والتحقّق وعدم النشر أو التداول أو التعامل مع أي فيديوهات غير موثّقة والتصدي لها وعدم التفاعل معها أو الدخول إليها كضرورة للحماية الإلكترونية للأفراد وتجنّب المساءلة القانونية.