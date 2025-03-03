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عبر طائرة مسيرة .. الجيش يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة للمملكة

الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها من قبل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها من قبل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
الإثنين، 03-03-2025 09:47 ص
الوكيل الإخباري-   صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الإثنين، على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة.اضافة اعلان


وأضاف المصدر إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، طبقت قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، إذ تم التعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، والحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء المجتمع الأردني والتأثير على الأمن الوطني.
 
gnews

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