عطاء لأعمال التحميل والتنزيل في 4 محافظات

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 160 ديناراً غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعـة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 26 الشهر الحالي.
واشترطت الوزارة إحضار عدد من الوثائق عند الشراء، وهي: صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول، وصورة عن شهادة الرقم الضريبي.
بترا
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