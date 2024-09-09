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عطلة رسمية متبقية بالاردن في 2024

العاصمة الأردنية عمّان
العاصمة عمان
الإثنين، 09-09-2024 09:29 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    بعد ان قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره تعطيل الدَّوام يوم الاثنين الموافق للسَّادس عشر من أيلول 2024م؛ بمناسبة ذكرى  المولد النَّبوي الشَّريف.اضافة اعلان


يتبقى للاردنيين يوم عطلة رسمية خلال العام الحالي 2024 وهي وفق رصد موقع  بعيد الميلاد المجيد ويصادف في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام .
 
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