عطلة رسمية متبقية بالاردن في 2024

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - بعد ان قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره تعطيل الدَّوام يوم الاثنين الموافق للسَّادس عشر من أيلول 2024م؛ بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف. اضافة اعلان





يتبقى للاردنيين يوم عطلة رسمية خلال العام الحالي 2024 وهي وفق رصد موقع بعيد الميلاد المجيد ويصادف في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام .