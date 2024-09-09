عطلة رسمية متبقية بالاردن في 2024

يتبقى للاردنيين يوم عطلة رسمية خلال العام الحالي 2024 وهي وفق رصد موقع بعيد الميلاد المجيد ويصادف في الخامس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر من كل عام .
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