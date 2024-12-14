 
السبت 2024-12-14 04:00 م
 

غرفة تجارة الأردن تشارك بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية

من مشاركة غرفة تجارة الأردن في القمة بالعاصمة الفرنسية باريس
من مشاركة غرفة تجارة الأردن في القمة بالعاصمة الفرنسية باريس
السبت، 14-12-2024 01:35 م
الوكيل الإخباري-  شاركت غرفة تجارة الأردن في أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية بنسختها الخامسة، التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وفرنسا.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الغرفة، اليوم السبت، نظمت القمة الغرفة التجارية العربية الفرنسية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية واتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبدعم من غرفة التجارة الدولية وجمعية أرباب العمل الفرنسية.

وشارك في القمة رؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية العربية والفرنسية وممثلون عن مؤسسات اقتصادية ومالية، إضافة إلى شخصيات رسمية ورجال أعمال من الجانبين.

وترأس وفد غرفة تجارة الأردن عضو مجلس الإدارة نبيل الخطيب، بمشاركة أعضاء المجلس حاتم الزعبي، خطاب البنا، حسين شريم، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء محمد الشيشاني، حيث حضر الوفد جلسات عمل وورشاً متخصصة عقدت على هامش القمة.

وأكد الخطيب، في ورقة عمل قدمها خلال القمة، أن الاقتصاد الأردني يرتكز على رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن الرؤية تقوم على إطلاق الإمكانات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وقوى عاملة مؤهلة ومدربة، إلى جانب اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، مما يجعله وجهة واعدة للاستثمار.

واستعرض الخطيب أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البنية التحتية، المياه، الطاقة، الصناعة، النقل، والسياحة، مؤكداً أن الأردن حافظ على استقراره السياسي والاقتصادي رغم التحديات الإقليمية.
وأوضح أن الاقتصاد الأردني سجل مؤشرات إيجابية، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2024، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 3 بالمئة، فيما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين بالخارج بنسبة 3.2 بالمئة.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية مع فرنسا، أشار الخطيب إلى أن الصادرات الأردنية إلى فرنسا بلغت نحو 20 مليون دولار العام الماضي، بينما سجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 353 مليون دولار. ولفت إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة للسوق الفرنسية تقدر بنحو 38 مليون دولار، تتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية، الألبسة، المستحضرات الصيدلانية، والحلي.

وأكد الخطيب أن الأردن يواصل جذب الاستثمارات بفضل استقراره السياسي والأمني، وتوفر بيئة أعمال محفزة للمستثمرين، داعياً رجال الأعمال الفرنسيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال أسهم "وول ستريت" تتباين في تداولات الأسبوع الماضي و"ناسداك" يواصل الارتفاع

محمية غابات عجلون

أخبار محلية محمية عجلون.. وجهة ريادية للسياحة البيئية والمغامرة

ت

أخبار محلية مطالبة باعتماد "المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع" مظلة وطنية للمنشآت

اللواء عبيدالله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يكرم عدد من الضباط المتقاعدين

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أخبار محلية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمريناً وطنياً شاملاً (درب الأمان /4)

قوات إسرائيلية في الجولان

عربي ودولي لماذا سيطرت إسرائيل على أعلى جبل في سوريا ؟

جانب من الاجتماعات

أخبار محلية البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في الأردن

المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين

أخبار محلية توقيف المتهم بحريق دار المسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق



 




الأكثر مشاهدة