فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

وبحسب الشركة، سيكون الانقطاع من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية 4:00 عصراً، وستتأثر به المناطق التالية: أجزاء من القصر، مركز صحي القصر، مديرية تربية القصر، إدارة عقد وتشغيل مياه وصرف صحي محافظة الكرك – القصر.
