فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة: غور الحديثة / غور المزرعة القرية / آبار الحديثة
سبب الفصل: صيانة شبكة المغذي + كهربة محطة تحويل جديدة
-
أخبار متعلقة
-
تنشيط السياحة: عودة الطيران منخفض التكاليف في 25 أكتوبر المقبل
-
الجيش يحبط 3 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات
-
رئيس الوزراء يطّلع على خطط التوسّع في مجمع جنوب العقبة ومشروع المدينة الشمالية
-
وفاة ثلاثيني تعرّض للضرب داخل صالون حلاقة في الزرقاء
-
الصفدي: الأردن مستمر بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
-
هام من الضمان الاجتماعي بشأن الأجور
-
حسان يضع حجر الأساس لمشروع تزويد المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة بالغاز
-
مجلس الوزراء يعقد جلسته في العقبة اليوم