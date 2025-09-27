السبت 2025-09-27 12:13 م
 

فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 3 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 27-09-2025 08:26 ص

الوكيل الإخباري-  اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الأغوار الجنوبية ( مغذي الحديثة / محطة المزرعة )  السبت من الساعة 8:00 صباحا لغاية الساعة 3:00 عصرا.

المناطق المتأثرة: غور الحديثة / غور المزرعة القرية / آبار الحديثة


سبب الفصل: صيانة شبكة المغذي + كهربة محطة تحويل جديدة

 
 
