فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غدا

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج والذي سيكون من 9 صباحا وحتى 4:30 عصرا، سيشمل مناطق: الصوان وخلة سالم وكفر الدرة وحي الشفا والحقل الشمسي.

 
 
