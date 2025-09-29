فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غدا

وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج والذي سيكون من 9 صباحا وحتى 4:30 عصرا، سيشمل مناطق: الصوان وخلة سالم وكفر الدرة وحي الشفا والحقل الشمسي.
