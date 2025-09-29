فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، غدا الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

