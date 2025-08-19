فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في محافظة معان غداً

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الفصل سيستمر من الساعة 9 صباحاً وحتى 4 عصراً، وسيشمل مناطق، المريغة، وقرين، وسويمرة، والحياض، والثغرة، وطاسان، والفيصلية، ورأس النقب، والقاسمية، إضافة إلى شركة الكون للبث الإذاعي، وأبراج زين وأورانج في رأس النقب.
وأكدت الشركة أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة وضمان استمرارية التيار الكهربائي للمشتركين، مقدمة اعتذارها للمواطنين عن أي إزعاج قد يسببه هذا الانقطاع المؤقت.
