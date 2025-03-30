فيديو - فرحة غير متوقعة للأطفال في أحد مساجد معان

وتأتي هذه المبادرة تقديرًا لجهود الأطفال وتشجيعًا لهم على الاستمرار في طاعة الله، ما أضفى أجواءً من السعادة والسرور بين الصغار وأسرهم، حيث إن مثل هذه المبادرات تزرع في نفوس الأطفال حب العبادة وتعزز القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع.
لفتة انسانية جميلة في احد مساجد معان .. توزيع نقود على الأطفال تكريما لصيامهم وصلاتهم وقراءة القرآن خلال رمضان#سوشال_الوكيل #عيد_الفطر pic.twitter.com/PTemz5lxti— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 30, 2025
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