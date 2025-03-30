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فيديو - فرحة غير متوقعة للأطفال في أحد مساجد معان

جانب من توزيع المبالغ النقدية على الأطفال
جانب من توزيع المبالغ النقدية على الأطفال
 
الأحد، 30-03-2025 10:37 م
الوكيل الإخباري-   في أجواء من الفرح والبهجة، قام أحد مساجد محافظة معان بمبادرة إنسانية جميلة، حيث تم توزيع مبالغ مالية على الأطفال الذين التزموا بالصيام وأداء الصلاة وقراءة القرآن خلال شهر رمضان المبارك.اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة تقديرًا لجهود الأطفال وتشجيعًا لهم على الاستمرار في طاعة الله، ما أضفى أجواءً من السعادة والسرور بين الصغار وأسرهم، حيث إن مثل هذه المبادرات تزرع في نفوس الأطفال حب العبادة وتعزز القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع.
 
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