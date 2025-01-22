 
الأربعاء 2025-01-22 04:12 م
 

قرار حكومي بخصوص شهادة الثانوية العامة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
الأربعاء، 22-01-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-   اصدر مجلس الوزراء، قرارات تتعلَّق بمنظومة تحديث القطاع العام وتطوير عمل المؤسَّسات الحكوميَّة، منها الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2024.

اضافة اعلان


ووافق المجلس، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العدل والسفير الفرنسي

أخبار محلية وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين

ت

عربي ودولي فشل أوروبي في التوصل لاتفاق حول عقوبات الغاز الروسي

ءص

المرأة والجمال أسباب ظهور تصبغات البشرة وكيفية معالجتها

شاحنات المساعدة تتدفق على غزة وفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار

فلسطين تحضيرات للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وإسرائيل تصر على استبعاد حماس

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

غا

طب وصحة حبوب الظهر: الأسباب والأنواع وطرق العلاج

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مذكرة شراكة وتعاون بين الأمن العام و”الحسين التقنية”

ى

عربي ودولي السيسي: لا أحد يستطيع المساس بمصر



 




الأكثر مشاهدة