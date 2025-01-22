قرار حكومي بخصوص شهادة الثانوية العامة

الوكيل الإخباري- اصدر مجلس الوزراء، قرارات تتعلَّق بمنظومة تحديث القطاع العام وتطوير عمل المؤسَّسات الحكوميَّة، منها الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2024.

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