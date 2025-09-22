قطيشات رئيسا لهيئة المديرين في جمعية "انتاج"

11:24 ص

الوكيل الإخباري- نظّمت هيئة المديرين الجديدة في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" اجتماعها الأول، حيث جرى انتخاب فادي قطيشات رئيسًا لهيئة المديرين للدورة الممتدة بين عامي 2025 و2027، فيما انتُخبت مها البهو نائبًا للرئيس، وزيد تحبسم أمينًا للسر والصندوق.





وبحسب بيان الجمعية، اليوم الاثنين، أكّد قطيشات أن "إنتاج" ستواصل البناء على الإنجازات المتحققة والمضي قدمًا في تنفيذ خططها لتعزيز مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأشار إلى أن "إنتاج" ستواصل دورها كصوت وممثل للقطاع أمام صنّاع القرار ومختلف الجهات المحلية والعربية والدولية.



وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية ودعم الشركات الناشئة، بما يتماشى مع الرؤية الملكية لجعل الأردن المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والابتكار.



وأضاف أن المجلس الجديد سيعمل على تقوية الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتوسيع المبادرات، وتعزيز حضور الشركات الأردنية في الأسواق الخارجية.