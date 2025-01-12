قناة "المملكة" تطلق دورتها البرامجية الجديدة الأحد

الوكيل الإخباري- تطلق قناة "المملكة" الأحد، دورتها البرامجية الجديدة التي تشمل مجموعة من البرامج المتنوعة والنشرات الإخبارية التي تهم المشاهد المحلي والعربي، وذلك في إطار حرصها على تغطية القطاعات والنشاطات الأردنية كافة.

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وتتميز الدورة البرامجية الجديدة بالرشاقة بتغطية الأنشطة المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى برامج حوارية تتناول مختلف القضايا.



وتشهد الدورة البرامجية الجديدة تعزيزًا لنشرات "المملكة" الإخبارية؛ إذ ستبدأ أولى نشراتها في الـ7 صباحًا، لتستمر طوال اليوم مع نشرات ومواجز غنية تتناول آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي.



وفي تمام الساعة الـ8 صباحًا، يبدأ بث برنامج "المملكة اليوم"، وهو برنامج إخباري منوّع يراعي اهتمامات أفراد الأسرة وجيل الشباب، يتضمن البرنامج استضافات داخلية وتقارير ميدانية، ويناقش مواضيع مثل الصحة، والتغذية، والتربية، وحالة الطقس، وحالة الطرق والمزيد من التقارير المتنوعة.



ومواكبةً لرؤية التحديث الاقتصادي، زادت القناة حصة الأخبار الاقتصادية في دورتها البرامجية الجديدة.



وتبدأ بتغطية تفاصيل فتح الأسواق والبورصة المحلية في الساعة الـ10:30 صباحًا من الأحد وحتى الخميس، تليها نشرات اقتصادية في الساعة الـ12:30 ظهرًا، والـ3:00 مساءً، والـ5:45 مساءً.



كما توفر القناة نصف ساعة يوميًا في الساعة الـ7 مساءً، للحديث عن الأردن والأسواق الإقليمية بالإضافة إلى نشرة كاملة مخصصة للأخبار الاقتصادية المحلية والدولية، طوال أيام الأسبوع.



وإيمانًا منها بأهمية الرياضة، خصصت القناة نشرات رياضية في الساعة الـ12:45 ظهرًا والـ3 مساءً، إضافة إلى نشرة رياضية متكاملة مدتها نصف ساعة في الساعة الـ7:30 مساءً.



كما تواصل القناة عرض برنامج @jo الذي يبث يوميًا في الساعة الـ5 مساءً لمناقشة القضايا الأكثر تفاعلًا ورواجًا عبر الفضاء الرقمي.



ولتعزيز دورها في الوصول إلى المجتمعات المحلية ومخاطبتها، تم استحداث "بانوراما المملكة"، وهي جولة إخبارية يومية، في تمام الساعة الـ6 مساءً، طوال أيام الأسبوع، ينقل عبرها مراسلو المملكة الأخبار والقضايا المتعلقة بالقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية من مختلف محافظات المملكة.. من جميع محافظات ومدن وقرى وبوادي الأردن.



ويستمر البرنامج الحواري المحلي "صوت المملكة" في موعده من الأحد وحتى الخميس في الساعة الـ8 مساءً، حيث يناقش أبرز القضايا اليومية التي تهم الشأن المحلي.



ولتسليط الضوء على آخر المستجدات الإقليمية والدولية، يأتيكم برنامج "العاشرة" يوميًا في الساعة الـ10 مساءً، لتناول وتحليل أبرز الملفات التي تخص المنطقة والإقليم.



وانطلاقًا من حرصها على تمثيل الشرائح المجتمعية كافة، أنتجت "المملكة" عددًا من الوثائقيات والبرامج الثقافية، الاجتماعية والشبابية، بالإضافة إلى البرامج الأسبوعية المباشرة، وذلك في إطار سعيها لتقديم المواضيع كافة التي تهم المشاهدين من جميع الأعمار.