السبت 2025-09-27
 

لقاء حواري يبحث استثمار المزايا الاقتصادية للطفيلة

الطفيلة
الطفيلة
 
السبت، 27-09-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري-   نظمت بلدية الطفيلة الكبرى، اليوم السبت، لقاء حواريا تناول الفرص والمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة، لا سيما في قطاع الطاقة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الشبابية والشعبية والحزبية.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز الحوار المجتمعي والتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية في الطفيلة، وبحث سبل الاستفادة منها لدعم التنمية الشاملة في المحافظة.

 

وأكد عضو لجنة الطاقة في مجلس الأعيان، العين الدكتور مصطفى الحمارنة، أن الطفيلة تتمتع بمزايا اقتصادية وتعدينية وسياحية تجعل منها وجهة جاذبة للاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة، مشيرا إلى أهمية تحقيق التنمية من منظور وطني تتشارك فيه مختلف أطياف المجتمع المحلي ومؤسساته.

 
 
