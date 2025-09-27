لقاء حواري يبحث استثمار المزايا الاقتصادية للطفيلة

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية الطفيلة الكبرى، اليوم السبت، لقاء حواريا تناول الفرص والمزايا الاقتصادية التي تتمتع بها المحافظة، لا سيما في قطاع الطاقة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الشبابية والشعبية والحزبية.

وجاء اللقاء في إطار تعزيز الحوار المجتمعي والتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية في الطفيلة، وبحث سبل الاستفادة منها لدعم التنمية الشاملة في المحافظة.