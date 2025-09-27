لقاء حواري يبحث استثمار المزايا الاقتصادية للطفيلة

وجاء اللقاء في إطار تعزيز الحوار المجتمعي والتفاعل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الاستثمارية في الطفيلة، وبحث سبل الاستفادة منها لدعم التنمية الشاملة في المحافظة.
