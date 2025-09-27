السبت 2025-09-27 07:33 م
 

مؤسسة الأميرة تغريد تشارك في القمة العالمية للسياحة المجتمعية

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 27-09-2025 06:56 م

الوكيل الإخباري-    بحضور سمو الأميرة رجوة بنت علي، شاركت مؤسسة الأميرة تغريد للتدريب والتنمية، برئاسة مديرة عام المؤسسة الدكتورة أغادير جويحان، في قمة (جي اكس GX) العالمية للسياحة المجتمعية 2025 التي عقدت في عمان.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، قدمت المؤسسة خلال القمة خبرتها في السياحة المجتمعية والتنمية المستدامة من خلال مشروعها الرائد "دار نعمة" المنتشر في مختلف المحافظات، والذي يختص بـ "تأهيل وتمكين المشاريع التنموية اقتصادياً، مع التركيز على دعم النساء والشباب والمجتمعات المحلية".


وشاركت المؤسسة في جلسة نقاشية للحديث عن تجربتها وأهمية السياحة المجتمعية، والتي توفر للسائح تجربة متكاملة للتعرف على العادات المحلية، والأطعمة التقليدية، والحرف اليدوية، ما يعكس الثقافة الأردنية ويعزز التنمية الاقتصادية للمجتمعات المضيفة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عجلون: رؤساء جمعيات يدعون لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة

أخبار محلية النجار: مركز عجلون الثقافي حاضنة للإبداع والشراكات الاستراتيجية

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية الخرابشة يستعرض فرص الاستثمار في الطاقة والتعدين خلال مشاركته بملتقى العراق للاستثمار

المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

أخبار محلية المنتدى العالمي للوسطية يعقد مؤتمرا حول تمكين الأسرة في المجتمعات المعاصرة

الطفيلة

أخبار محلية لقاء حواري يبحث استثمار المزايا الاقتصادية للطفيلة

العاصمة عمان

أخبار محلية مؤسسة الأميرة تغريد تشارك في القمة العالمية للسياحة المجتمعية

محروقات

خاص بالوكيل توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزير المياه يطلع على سير الأعمال المساحية لمشروع الناقل الوطني

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني غزة/7 يجري عملية جراحية نوعية



 
 





الأكثر مشاهدة