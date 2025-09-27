مؤسسة الأميرة تغريد تشارك في القمة العالمية للسياحة المجتمعية

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، قدمت المؤسسة خلال القمة خبرتها في السياحة المجتمعية والتنمية المستدامة من خلال مشروعها الرائد "دار نعمة" المنتشر في مختلف المحافظات، والذي يختص بـ "تأهيل وتمكين المشاريع التنموية اقتصادياً، مع التركيز على دعم النساء والشباب والمجتمعات المحلية".
وشاركت المؤسسة في جلسة نقاشية للحديث عن تجربتها وأهمية السياحة المجتمعية، والتي توفر للسائح تجربة متكاملة للتعرف على العادات المحلية، والأطعمة التقليدية، والحرف اليدوية، ما يعكس الثقافة الأردنية ويعزز التنمية الاقتصادية للمجتمعات المضيفة.
