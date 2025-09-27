مؤسسة الأميرة تغريد تشارك في القمة العالمية للسياحة المجتمعية

الوكيل الإخباري- بحضور سمو الأميرة رجوة بنت علي، شاركت مؤسسة الأميرة تغريد للتدريب والتنمية، برئاسة مديرة عام المؤسسة الدكتورة أغادير جويحان، في قمة (جي اكس GX) العالمية للسياحة المجتمعية 2025 التي عقدت في عمان.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، قدمت المؤسسة خلال القمة خبرتها في السياحة المجتمعية والتنمية المستدامة من خلال مشروعها الرائد "دار نعمة" المنتشر في مختلف المحافظات، والذي يختص بـ "تأهيل وتمكين المشاريع التنموية اقتصادياً، مع التركيز على دعم النساء والشباب والمجتمعات المحلية".