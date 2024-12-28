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مدير عام الشؤون الفلسطينية يلتقي رؤساء اللجان ومدراء المكاتب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
السبت، 28-12-2024 02:32 م
الوكيل الإخباري-   عقد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية  المهندس رفيق خرفان لقاء" مع رؤساء لجان خدمات المخيمات الثلاثة عشر في المملكة ومدراء مكاتب الدائرة اليوم. اضافة اعلان


 ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد للتواصل مع اللجان ومكاتب الدائرة في الميدان بهدف الاطلاع على أبرز المستجدات وطرح اهم المشاكل والتحديات للوصول إلى حلول بعد سماع اقتراحات الحضور .

وأكد خرفان على ضرورة إعطاء البنية التحتية الأولوية في المشاريع التي تنفذ في المخيمات بالإضافة إلى الاهتمام بالإنارة في المخيمات وصيانتها بشكل دوري و متابعة أمور النظافة التي تقوم بها الأونروا
كما وجه خرفان رؤساء اللجان ومدراء المكاتب لعقد ورشات توعوية حول المواضيع التي تهم المواطنين في المخيمات لتعود عليهم بالفائدة وتبعدهم  عن الشائعات المغرضة. 

كما تم بحث آلية عمل المنصة الالكترونية الخاصة بتلقي طلبات المكارم الملكية التي يتم توزيعها مرتين في العام .
 
وثمن الحضور خلال اللقاء الجهود الكبيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي طالما أكد على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق الا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشريف .

كما ثمن الحضور جهود الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك و يديرها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي لضمان وصول المساعدات إلى غزة .

 
 
gnews

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