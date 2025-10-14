الثلاثاء 2025-10-14 12:40 م
 

مدير عام مركز الحسين للسرطان يفوز بجائزة راشيل بيرلين 2025

الثلاثاء، 14-10-2025 11:16 ص

الوكيل الإخباري-   منح المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة (NCI) الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور جائزة راشيل بيرلين للعام 2025.

وجاء ذلك خلال انعقاد الندوة السنوية الـ13 حول البحث العالمي في مجال السرطان (ASGCR)،والتي تعد منصة بارزة تجمع قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث المستجدات في أبحاث السرطان ورعايته.


وقال الدكتور منصور  إن هذه الجائزة ليست تكريماً شخصياً فحسب، بل هي "اعتراف بجهود زملائي في المركز الذين يكرسون كل يوم عملهم لأجل محاربة السرطان، الأمر الذي يعكس الالتزام المشترك بتقديم الأمل والرحمة والرعاية المتميزة للمرضى وعائلاتهم".

 
 
