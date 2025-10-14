مدير عام مركز الحسين للسرطان يفوز بجائزة راشيل بيرلين 2025

وجاء ذلك خلال انعقاد الندوة السنوية الـ13 حول البحث العالمي في مجال السرطان (ASGCR)،والتي تعد منصة بارزة تجمع قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث المستجدات في أبحاث السرطان ورعايته.
وقال الدكتور منصور إن هذه الجائزة ليست تكريماً شخصياً فحسب، بل هي "اعتراف بجهود زملائي في المركز الذين يكرسون كل يوم عملهم لأجل محاربة السرطان، الأمر الذي يعكس الالتزام المشترك بتقديم الأمل والرحمة والرعاية المتميزة للمرضى وعائلاتهم".
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك تدرج 14 شركة في برنامج القائمة الذهبية الوطنية
-
القضاء ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز
-
الاردن يعزي الولايات المتحدة المكسيكية
-
صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب يمول برنامج دبلوم "الفياتا" المهني لوساطة الشحن بقيمة 26 ألف دينار
-
الأردن يدين اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى: استفزاز غير مقبول
-
"اليرموك" تبحث مع وزير التعليم العالي السوري تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي
-
وزير التربية والتعليم يفتتح نادي معلمي مادبا
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات