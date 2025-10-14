مدير عام مركز الحسين للسرطان يفوز بجائزة راشيل بيرلين 2025

الوكيل الإخباري- منح المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة (NCI) الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور جائزة راشيل بيرلين للعام 2025.

وجاء ذلك خلال انعقاد الندوة السنوية الـ13 حول البحث العالمي في مجال السرطان (ASGCR)،والتي تعد منصة بارزة تجمع قادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث المستجدات في أبحاث السرطان ورعايته.