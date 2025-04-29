مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتشغيل الشباب في صيانة الطائرات

وتهدف المذكرة التي وقعها رئيس مجلس مفوضي الهيئة الكابتن هيثم مستو، والمدير التنفيذي للصندوق زيد عريضة، إلى وضع الأسس والمعايير الخاصة لإشراك الشباب في هذا البرنامج من خلال تقديم دعم مالي للطلبة الراغبين بالالتحاق ببرنامج تدريب هندسة صيانة الطائرات، ومن ثم الحصول على الرخصة الأردنية في مجال صيانة الطائرات، بالتعاون مع أكاديميات صيانة الطائرات وشركات صيانة الطائرات في الأردن، عبر آلية تمويل مبتكرة قائمة على اتفاقيات التسديد من الدخل، دون فوائد أو رسوم إضافية، حيث يبدأ الطلبة بسداد نسبة من رواتبهم المستقبلية بعد بدء العمل، حتى الوصول إلى إجمالي مبلغ الدعم المالي الأولي فقط.
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