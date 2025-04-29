مذكرة تفاهم لدعم تدريب وتشغيل الشباب في صيانة الطائرات

الوكيل الإخباري- وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني وصندوق كفاءات المستقبل اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم التدريب المهني والتقني والتوظيف في مجال صيانة الطائرات للشباب من مختلف المحافظات، بناء على معايير خاصة بهذا البرنامج وحسب متطلبات الهيئة والصندوق.

اضافة اعلان