مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات الأجنحة الليبية

الوكيل الإخباري- استقبل مطار الملكة علياء الدولي، أمس الأربعاء، أولى رحلات شركة الأجنحة الليبية، إيذانًا ببدء تسيير رحلتين مباشرتين أسبوعيًا بين عمّان ومطار معيتيقة الدولي في طرابلس في ليبيا، يوميْ الأحد والأربعاء.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صادر عن مجموعة المطار الدولي، اليوم الخميس، يعكس انضمام الأجنحة الليبية إلى شبكة شركات الطيران في مطار الملكة علياء الدولي التزام "مجموعة المطار الدولي" بتعزيز الربط الجوي للأردن وتوفير خيارات سفر متنوعة ومباشرة للمسافرين.



وعند وصولها، استُقبِلت الرحلة الأولى بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عن شركة الأجنحة الليبية، و"مجموعة المطار الدولي"، وهيئة تنشيط السياحة، والملكية الأردنية (شركة المناولة الأرضية للأجنحة الليبية)، وترافيليوس للسياحة والسفر (الوكيل الحصري للأجنحة الليبية في الأردن).



وقال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المطار الدولي" نيكولا دفيليير: "يسعدنا الترحيب بشركة الأجنحة الليبية في مطار الملكة علياء الدولي، في خطوة مهمة لتعزيز الربط الجوي بين الأردن وليبيا؛ فلا تقتصر هذه الشراكة على توفير خيارات سفر مريحة للمسافرين، بل تسهم أيضًا في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين.