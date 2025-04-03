مقامات الصحابة في المزار الجنوبي تشهد إقبالا ملحوظا خلال العيد

الوكيل الإخباري- شهدت مقامات وأضرحة الصحابة في لواء المزار الجنوبي إقبالا ملحوظا من الزائرين من مختلف البلدان والجنسيات العربية والأجنبية، بالإضافة الى الزائرين من مختلف محافظات المملكة خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد.

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