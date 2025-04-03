الخميس 2025-04-03 03:55 م
 

مقامات الصحابة في المزار الجنوبي تشهد إقبالا ملحوظا خلال العيد

المزار الجنوبي
المزار الجنوبي
 
الخميس، 03-04-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-    شهدت مقامات وأضرحة الصحابة في لواء المزار الجنوبي إقبالا ملحوظا من الزائرين من مختلف البلدان والجنسيات العربية والأجنبية، بالإضافة الى الزائرين من مختلف محافظات المملكة خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد.

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وقال مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور أحمد الشمايلة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن عدد الزائرين الى مقامات وأضرحة الصحابة بلغ نحو 625 زائرا خلال الأيام الماضية، منهم 129 أردنيا و 144 من مختلف الجنسيات العربية على فترات مختلفة وفي أيام متتالية، أما الزائرون من الدول والجنسيات الأجنبية بلغ عددهم 352 زائرا.

 
gnews

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