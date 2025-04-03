مقامات الصحابة في المزار الجنوبي تشهد إقبالا ملحوظا خلال العيد

وقال مدير أوقاف المزار الجنوبي الدكتور أحمد الشمايلة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن عدد الزائرين الى مقامات وأضرحة الصحابة بلغ نحو 625 زائرا خلال الأيام الماضية، منهم 129 أردنيا و 144 من مختلف الجنسيات العربية على فترات مختلفة وفي أيام متتالية، أما الزائرون من الدول والجنسيات الأجنبية بلغ عددهم 352 زائرا.
-
أخبار متعلقة
-
المعابر والحدود: معبر الكرامة يعمل بعد غد السبت استثنائيا
-
الملك والرئيس الألماني يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية
-
إلقاء القبض على قاتل أحد المواطنين في منطقة عين الباشا
-
الأمن العام يحذّر من صفحات تروّج لحفلات وهمية لمطربين مشهورين بمبالغ مرتفعة
-
الملكية لشؤون القدس تستنكر التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المسجد الأقصى
-
الاردن يدين العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرّقة في سوريا
-
الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الشاب العدوان
-
بلدية الكرك تحذر من الحفريات العشوائية