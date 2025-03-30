منتخب المصارعة الحرة يودع بطولة آسيا

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الوكيل الإخباري- ودع المنتخب الوطني منافسات المصارعة الحرة في بطولة آسيا للمصارعة التي اختتمت اليوم الأحد في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب. اضافة اعلان





ودخل لاعب المنتخب صهيب المرافي أجواء منافسة (وزن 61 كغم) بمعنويات مرتفعة قبل أن يخسر أمام الكزخي فوز الدين ناصر دتدوينوف بنتيجة 3-10.



وفرض أورتس شاميل نفسه في منافسات (وزن 74 كغم)، لكن الياباني ري يوسكا كيم يو استطاع أن يحسم اللقاء لصالحه، مستفيدًا من خبرته الميدانية الواسعة الذي فاز بنتيجة 4-0.



وفعل عبد الله مكون كل شيء لتحقيق الفوز على منافسه الصيني نان كو في (وزن 86 كغم) الذي تمكن من إحباط محاولات لاعبنا وحقق الفوز بنتيجة 2-0.



ولم يحالف الحظ اللاعب عبد الكريم أبو ادعيج ضمن منافسات (وزن 92 كغم) في تحييد الأوزبكي شهير نيوف والمعروف بسجله الحافل بالألقاب لينتهي اللقاء لصالحه بنتيجة 11-1.



وسيطر المنتخب الإيراني للرجال على صدارة بطولة آسيا للمصارعة الرومانية التي يشارك فيها أكثر من 378 لاعبة ولاعب.



واحتل المنتخب الإيراني المركز الأول، في حين حلت أوزبكستان ثانيا واليابان في المرتبة الثالثة وكازاخستان رابعة والصين خامسة وقيرغستان سادسة وكوريا الجنوبية سابعه وكوريا الشمالية ثامنة والهند تاسعة والعراق عاشرا، فيما جاء المنتخب الوطني في المركز الحادي عشر.



وفي مصارعة السيدات، فرض المنتخب الياباني نفسه بالمركز الأول وجاءت الصين ثانية وكوريا الشمالية ثالثة والهند رابعة وكازاخستان خامسة وقيرغستان سادسة وكوريا الجنوبية سابعة وأوزبكستان ثامنة، ثم المنتخب الوطني في المرتبة العاشرة.

