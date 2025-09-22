منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

كما صادقت الهيئة خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، على قرارات مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بإلغاء إجازة مزاولة المهنة لعدد من المحاسبين القانونيين لمخالفتهم لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وشطب أسمائهم نهائياً من سجل المحاسبين القانونيين المزاولين.
وبحسب بيان الهيئة اليوم الاثنين، ناقشت اللجنة التي تضم محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الأوراق المالية ومراقب عام الشركات ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين وعدد من المختصين عددا من الموضوعات التي تخص مهنة المحاسبة القانونية وأمور قانونية وإجرائية.
