منح إجازة مزاولة لثلاثة محاسبين قانونيين

الوكيل الإخباري- صادقت الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، على منح إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية للأشخاص الذين استكملوا كل متطلبات والشروط اللازمة للحصول على ترخيص المهنة وعددهم 3، الذين سبق وأن أدوا اليمين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون.

كما صادقت الهيئة خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، على قرارات مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بإلغاء إجازة مزاولة المهنة لعدد من المحاسبين القانونيين لمخالفتهم لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وشطب أسمائهم نهائياً من سجل المحاسبين القانونيين المزاولين.