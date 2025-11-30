مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البطاينة

الأحد 2025-11-30 08:21 م

الأحد، 30-11-2025 07:32 م
الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة البطاينة العميد المتقاعد الحاج المرحوم محمد فالح البطاينة.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة خلدا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة البطاينة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
 
 


