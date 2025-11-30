مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البطاينة

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة خلدا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة البطاينة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
