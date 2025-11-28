الجمعة 2025-11-28 09:39 م

ميداليتان برونزيتان للأردن في بطولة العالم للكيك بوكسينج

ت
جانب من التتويج
الجمعة، 28-11-2025 07:30 م

الوكيل الإخباري- أنهى المنتخب الوطني للكيك بوكسينج، اليوم الجمعة، مشاركته في بطولة العالم المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من 85 دولة.
وحقق منتخبنا الوطني ميداليتين برونزيتين عن طريق مسعود مسعود وصالح صبح بعد تأهلهما إلى الدور نصف النهائي.

وتمكن مسعود مسعود من التأهل إلى الدور نصف النهائي وتحقيق الميدالية البرونزية، ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم في أسلوب K1، وذلك بعد فوزه في الدور ربع النهائي على اللاعب الأوزبكي نصرتدينوف بيكزود، محققاً فوزه الثاني بعد أن افتتح مشاركته بالفوز في دور الـ16 على اللاعب البوسني هيبيبوفيتش نوح.


وخسر مسعود مسعود في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكرواتي كيدفيتش أندري.
كما حقق اللاعب صالح صبح الميدالية البرونزية، وذلك عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم في أسلوب فل كونتاكت، بعد فوزه في الدور ربع النهائي على اللاعب البوسني ميجري وائل.


وكان صالح صبح قد افتتح مشاركته في دور الـ16 بالفوز على اللاعب الكرواتي بيلاندجيتش.
وخسر صبح في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكازاخستاني أوسّيب

 
 


