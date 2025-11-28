ميداليتان برونزيتان للأردن في بطولة العالم للكيك بوكسينج

وحقق منتخبنا الوطني ميداليتين برونزيتين عن طريق مسعود مسعود وصالح صبح بعد تأهلهما إلى الدور نصف النهائي.
وتمكن مسعود مسعود من التأهل إلى الدور نصف النهائي وتحقيق الميدالية البرونزية، ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم في أسلوب K1، وذلك بعد فوزه في الدور ربع النهائي على اللاعب الأوزبكي نصرتدينوف بيكزود، محققاً فوزه الثاني بعد أن افتتح مشاركته بالفوز في دور الـ16 على اللاعب البوسني هيبيبوفيتش نوح.
وخسر مسعود مسعود في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكرواتي كيدفيتش أندري.
كما حقق اللاعب صالح صبح الميدالية البرونزية، وذلك عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي ضمن منافسات وزن تحت 71 كغم في أسلوب فل كونتاكت، بعد فوزه في الدور ربع النهائي على اللاعب البوسني ميجري وائل.
وكان صالح صبح قد افتتح مشاركته في دور الـ16 بالفوز على اللاعب الكرواتي بيلاندجيتش.
وخسر صبح في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكازاخستاني أوسّيب
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الملك والرئيس المنتخب لباربادوس.. صداقة تعود إلى مقاعد ساندهيرست العسكرية
-
المساعد للعمليات والتدريب يعود مصابي لواء الرمثا
-
وفد من الأمم المتحدة يزور المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الدويكات والمناصير/ عباد
-
انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي الثالث والمؤتمر العلمي الثامن للجمعية الأردنية للعناية بالسكري
-
المومني: الأردن يحظى بالاستقرار بفضل قيادته الحكيمة ومؤسساته المحترفة ومواطنه الواعي
-
تركيب مظلات تعمل بالطاقة الشمسية في شارع الجامعة بإربد
-
العيسوي: القيادة الهاشمية تراهن على جيل يؤمن بوطنه ويصنع مستقبله