ورشة عمل لكبار القادة حول إدماج النوع الاجتماعي في مديرية شؤون المرأة العسكرية

وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في مختلف المستويات القيادية والعمليات العسكرية، بما يسهم في دعم مشاركة المرأة وتعزيز دورها في مجالات الأمن والسلام، انسجاما مع الجهود الوطنية والتزامات الأردن الدولية في هذا المجال.
ودار خلال الورشة نقاش موسع، أجاب خلاله المنظمون على أسئلة واستفسارات الحضور.
وأكد المشاركون في نهاية الورشة أهمية استمرار مثل هذه الورش التدريبية، لما لها من أثر في دعم بيئة عمل أكثر شمولية داخل القوات المسلحة، وتعزيز قدرة المؤسسة العسكرية على توظيف مثل هذه البرامج الاستراتيجية بروح تشاركية.
