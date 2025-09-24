ورشة عمل لكبار القادة حول إدماج النوع الاجتماعي في مديرية شؤون المرأة العسكرية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية شؤون المرأة العسكرية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لكبار القادة حول إدماج النوع الاجتماعي وقرار مجلس الأمن رقم (1325) المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، وذلك في فندق جراند حياة عمان، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية، وعدد من كبار الضباط في القوات المسلحة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بأهمية إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في مختلف المستويات القيادية والعمليات العسكرية، بما يسهم في دعم مشاركة المرأة وتعزيز دورها في مجالات الأمن والسلام، انسجاما مع الجهود الوطنية والتزامات الأردن الدولية في هذا المجال.



ودار خلال الورشة نقاش موسع، أجاب خلاله المنظمون على أسئلة واستفسارات الحضور.