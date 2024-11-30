 
السبت 2024-11-30 07:51 م
 

ورشة فنية في العقبة حول أثر الأنشطة السياحية على وادي رم

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
السبت، 30-11-2024 05:07 م

الوكيل الإخباري-   نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج التنمية الاقتصادية والطاقة، ورشة عمل فنية بعنوان "تحديث خطة الإدارة البيئية المتكاملة وتقييم أثر الأنشطة السياحية على موقع التراث العالمي وادي رم".

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وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أهمية الورشة التي تهدف إلى توحيد الجهود لتطوير خطة إدارة بيئية شاملة لموقع وادي رم بما يتماشى مع معايير منظمة اليونسكو، مع إجراء تقييم دقيق لتأثير الأنشطة السياحية على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة.

 
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