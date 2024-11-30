ورشة فنية في العقبة حول أثر الأنشطة السياحية على وادي رم

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف حميدي الفايز، أهمية الورشة التي تهدف إلى توحيد الجهود لتطوير خطة إدارة بيئية شاملة لموقع وادي رم بما يتماشى مع معايير منظمة اليونسكو، مع إجراء تقييم دقيق لتأثير الأنشطة السياحية على التراث الطبيعي والثقافي للمنطقة.
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