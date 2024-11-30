ورشة فنية في العقبة حول أثر الأنشطة السياحية على وادي رم

الوكيل الإخباري- نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج التنمية الاقتصادية والطاقة، ورشة عمل فنية بعنوان "تحديث خطة الإدارة البيئية المتكاملة وتقييم أثر الأنشطة السياحية على موقع التراث العالمي وادي رم".

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