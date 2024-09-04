وزارة الزراعة: انطلاق موسم الزيتون في الأردن بـ 15 تشرين اول القادم

الوكيل الإخباري- اعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان التقديرات المتوقعة لموسم الزيتون 2024/2025 مبشرة ويأتي ذلك في ظل حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر دخل للعديد من الأسر الأردنية، بالإضافة إلى دوره الهام في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على التوازن البيئي.

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