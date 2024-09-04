وزارة الزراعة: انطلاق موسم الزيتون في الأردن بـ 15 تشرين اول القادم

وأشار الى أن موسم عصر الزيتون لهذا العام سيبدأ في 15 من شهر تشرين الأول 2024. ووفقاً للدراسات العلمية والميدانية الدقيقة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والخبراء، من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج ثمار الزيتون لهذا الموسم إلى نحو 175 ألف طن وتشير التقديرات إلى أن حوالي 143 ألف طن من هذه الكمية ستُخصص لعصر الزيتون بهدف إنتاج زيت الزيتون، مما سيُسفر عن إنتاج ما يقارب 26 ألف طن من زيت الزيتون ذو الجودة العالية أما الكميات المتبقية والتي تقدر بنحو 32 ألف طن، فقد بين الحنيفات انه سيتم تخصيصها لأغراض الكبيس، وهو ما يساهم في تنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة للثمار.
واضاف انه وفيما يخص تلبية احتياجات السوق المحلي، فإن الوزارة تتوقع أن يبلغ الطلب المحلي على زيت الزيتون حوالي 25 ألف طن، ما يعني أن الكميات الفائضة ستكون متاحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني ودعم صادرات المملكة من زيت الزيتون، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر موثوق لهذا المنتج الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الحنيفات الى توقعات أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم، إلى أنها من المحتمل أن تظل الأسعار مستقرة ومماثلة لمستويات الموسم الماضي 2023/2024، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالعرض والطلب وكذلك جودة المنتج المتاحة.
ونوه إلى أن وزارة الزراعة تؤكد التزامها بتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين ولجميع العاملين في هذا القطاع، و تدعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان موسم ناجح يُلبي تطلعات الجميع ويعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. للاستثمار في قطاع الزيتون .
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي
-
الأرصاد تحذر الأردنيين من ليلة الأربعاء
-
839 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم
-
وزارة الصحة تطلق حملة للتوعية بأهمية التغذية التكميلية للأطفال
-
التوثيق الملكي يعرض وثيقة بذكرى تولي الملك طلال سلطاته الدستورية
-
مبنى محافظة العقبة الجديد يفتتح أبوابه
-
فتح مسارات جديدة ضمن مشروع تقاطع جسر المسلخ
-
افتتاح مستشفى تعليمي عن طريق المحاكاة بكلية الطب في جامعة اليرموك