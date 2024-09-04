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وزارة الزراعة: انطلاق موسم الزيتون في الأردن بـ 15 تشرين اول القادم

زيت الزيتون
زيت الزيتون
الأربعاء، 04-09-2024 10:47 ص

الوكيل الإخباري-   اعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان التقديرات المتوقعة لموسم الزيتون 2024/2025 مبشرة  ويأتي ذلك في ظل حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يعدّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر دخل للعديد من الأسر الأردنية، بالإضافة إلى دوره الهام في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والمحافظة على التوازن البيئي.

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وأشار الى أن موسم عصر الزيتون لهذا العام سيبدأ في 15 من شهر تشرين الأول 2024. ووفقاً للدراسات العلمية والميدانية الدقيقة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع الشركاء المحليين والخبراء، من المتوقع أن يصل إجمالي إنتاج ثمار الزيتون لهذا الموسم إلى نحو 175 ألف طن وتشير التقديرات إلى أن حوالي 143 ألف طن من هذه الكمية ستُخصص لعصر الزيتون بهدف إنتاج زيت الزيتون، مما سيُسفر عن إنتاج ما يقارب 26 ألف طن من زيت الزيتون ذو الجودة العالية  أما الكميات المتبقية  والتي تقدر بنحو 32 ألف طن، فقد بين الحنيفات انه سيتم تخصيصها لأغراض الكبيس، وهو ما يساهم في تنويع المنتجات وزيادة القيمة المضافة للثمار.

واضاف انه وفيما يخص تلبية احتياجات السوق المحلي، فإن الوزارة تتوقع أن يبلغ الطلب المحلي على زيت الزيتون حوالي 25 ألف طن، ما يعني أن الكميات الفائضة ستكون متاحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي الوطني ودعم صادرات المملكة من زيت الزيتون، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر موثوق لهذا المنتج الحيوي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار الحنيفات الى توقعات أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم،   إلى أنها من المحتمل أن تظل الأسعار مستقرة ومماثلة لمستويات الموسم الماضي 2023/2024، مع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة بالعرض والطلب وكذلك جودة المنتج المتاحة.

ونوه إلى أن  وزارة الزراعة تؤكد التزامها بتوفير كافة سبل الدعم للمزارعين ولجميع العاملين في هذا القطاع، و تدعو إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان موسم ناجح يُلبي تطلعات الجميع ويعزز من قدرة القطاع على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة. للاستثمار في قطاع الزيتون  .

 
gnews

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