وزارة الزراعة: فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى

ودعت الوزارة في بيان اليوم الأحد، المستثمرين وأصحاب المشاريع الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، إلى مراجعة مديرية تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال الزراعية، أو التواصل عبر الرقم 0790210299، للحصول على المعلومات والتوجيهات اللازمة بشأن آليات التقديم والشروط المطلوبة.
ويأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تطوير قطاع الصناعات الغذائية الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
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