وزارة الزراعة: فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة عن إتاحة الفرصة للراغبين في إنشاء مصانع للصناعات الغذائية في الأغوار الوسطى، للاستفادة من التسهيلات والدعم المتاح.

اضافة اعلان