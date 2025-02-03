 
الإثنين 2025-02-03 08:57 م
 

وزارة الصحة: ماضون في إغلاق المراكز الفرعية والإستعاضة عنها بأخرى متطورة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الإثنين، 03-02-2025 08:09 م
الوكيل الإخباري-   قال أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، إن الوزارة ماضية في إغلاق المراكز الفرعية والتي لا تقدم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب، والاستعاضة عنها بمراكز حديثة متطورة ومتكاملة الخدمة، تسهيلا على المواطنين وتجويدا للأداء.اضافة اعلان


وأشاد الشبول خلال جولة تفقدية الاثنين، على الاستعدادات والتجهيزات تمهيدا لافتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني (المستشفى الافتراضي)، ومركز صحي السلط الشامل الجديد، اللذين جرى أنشاؤهما في جزء من مباني مستشفى السلط القديم، بالتشاركية مع مجلس محافظة البلقاء، في إنجاز بعض المشاريع والتعاون مع لجان صحة المجتمع في المراكز الصحية وصولا إلى تحويل كل تحد إلى فرصة للتطوير والإنجاز.

واستمع الشبول من مدير صحة البلقاء صائب أبو عبود، إلى إيجاز عن مراحل المشروعين واللذين سيعملان على تقديم خدمات صحية متكاملة وبدوام 24 ساعة، حيث يضم المركز الصحي الشامل عيادات تخصصية ومركز أسنان تخصصي وخدمة الطوارئ، متوقعا افتتاحهما خلال شهر من الآن، ما يخفف الضغط على طوارئ مستشفى السلط الجديد.

وتفقد الشبول مركز صحي الفحيص الشامل، ومركز صحي ماحص الأولي، واطلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات لخدمة كافة شرائح طالبي الخدمة.
 
gnews

أحدث الأخبار

مدخل قرية حرثا في محافظة إربد

أخبار محلية مجلس محافظة إربد : إنارة طريق حرثا-عقربا قيد الإنجاز

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الأمم المتحدة: أسلوب إسرائيل بالضفة يثير مخاوف تجاوز القانون

القوات المسلحة تخلي طفلة من قطاع غزة

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تخلي طفلة من قطاع غزة

العيسوي يعزي عشيرة الشراب

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الشراب

مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

أخبار محلية "الهيئة الخيرية ": إرسال 30 ألف خيمة إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة

أخبار محلية وزير التربية يلتقي السفير الأسترالي في عمان

وزارة الصحة

أخبار محلية وزارة الصحة: ماضون في إغلاق المراكز الفرعية والإستعاضة عنها بأخرى متطورة

جامعة الدول العربية

أخبار محلية بطلب من الأردن.. اجتماع للجامعة العربية يؤكد ضرورة دعم الأونروا



 




الأكثر مشاهدة