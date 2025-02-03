وزارة الصحة: ماضون في إغلاق المراكز الفرعية والإستعاضة عنها بأخرى متطورة

وأشاد الشبول خلال جولة تفقدية الاثنين، على الاستعدادات والتجهيزات تمهيدا لافتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني (المستشفى الافتراضي)، ومركز صحي السلط الشامل الجديد، اللذين جرى أنشاؤهما في جزء من مباني مستشفى السلط القديم، بالتشاركية مع مجلس محافظة البلقاء، في إنجاز بعض المشاريع والتعاون مع لجان صحة المجتمع في المراكز الصحية وصولا إلى تحويل كل تحد إلى فرصة للتطوير والإنجاز.
واستمع الشبول من مدير صحة البلقاء صائب أبو عبود، إلى إيجاز عن مراحل المشروعين واللذين سيعملان على تقديم خدمات صحية متكاملة وبدوام 24 ساعة، حيث يضم المركز الصحي الشامل عيادات تخصصية ومركز أسنان تخصصي وخدمة الطوارئ، متوقعا افتتاحهما خلال شهر من الآن، ما يخفف الضغط على طوارئ مستشفى السلط الجديد.
وتفقد الشبول مركز صحي الفحيص الشامل، ومركز صحي ماحص الأولي، واطلع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات لخدمة كافة شرائح طالبي الخدمة.
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